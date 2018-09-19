19.09.2018, 18:10
ВИДЕО: Во время обгона автобус Lux Express был на волоске от столкновения с грузовиком Maxima
Читатель прислал Delfi видео, где видно, как рейсовый автобус Lux Express, совершая обгон, чуть было не столкнулся с грузовиком с логотипом Maxima на шоссе Таллинн-Тарту.
Столкновение автобуса и грузовика не произошло лишь благодаря водителю грузовика, который успел быстро среагировать и отклониться вправо на полосу у автобусной остановки, к счастью оказавшейся там.
Компания Lux Express сообщила Delfi, что получала от участников движения и пассажиров несколько сообщений о данном инциденте. Компания подтвердила, что рассмотрит данный случай, но не сообщила, что ждет подвергшего пассажиров опасности водителя.