24.04.2018, 20:13

ВИДЕО: Ветеран: нам, эстонцам, тоже приходилось быть беженцами и нас хорошо принимали

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rus.delfi.ee
EST

По словам военного ветерана Мартина Аавика, никто не хочет жить в эпицентре военного конфликта.

”В прошлом эстонцам также приходилось бежать от военных действий и мы были счастливы, что нас хорошо принимали. В это же время, находясь в статусе беженцев, необходимо и вести себя соответственно, чтобы государство, которое нас принимает, не испытывало из-за нас проблемы”, - сказал он.

Говоря о ветеранах, Аавик отметил, что Силы обороны дают вернувшимся с миссии военнослужащим все, что в их силах: психологические консультации, восстановительное лечение, здравоохранительные процедуры и прочее.

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