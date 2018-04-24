ВИДЕО: Ветеран: нам, эстонцам, тоже приходилось быть беженцами и нас хорошо принимали

По словам военного ветерана Мартина Аавика, никто не хочет жить в эпицентре военного конфликта.

”В прошлом эстонцам также приходилось бежать от военных действий и мы были счастливы, что нас хорошо принимали. В это же время, находясь в статусе беженцев, необходимо и вести себя соответственно, чтобы государство, которое нас принимает, не испытывало из-за нас проблемы”, - сказал он.

Говоря о ветеранах, Аавик отметил, что Силы обороны дают вернувшимся с миссии военнослужащим все, что в их силах: психологические консультации, восстановительное лечение, здравоохранительные процедуры и прочее.