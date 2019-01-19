ВИДЕО | Верны партнеру? Все равно пройдите (само)тестирование на ВИЧ!

Объединенная программа ООН по СПИДу (UNAIDS) выдвинулa следующую цель: к 2020 году 90% ВИЧ-положительных людей должны знать о своем диагнозе, 90% знающих должны получать антиретровирусную терапию, лечиться, и у 90% пациентов все должно работать как задумано врачами, т.е. вирус должен быть подавлен и не определяется. Эстония действует в этом направлении.

По словам Лачина, в нашей стране консультации и лечение предоставляются бесплатно при сохранении анонимности. Сеть живущих с ВИЧ людей уже много лет вносит свой весомый вклад в борьбу с распространением вируса иммунодефицита. Здесь ко всем обратившимся относятся с уважением, консультации анонимны, а консультируют также равные консультанты, что означает, что эти люди сами прошли путь обратившихся за помощью, однажды узнав о своем положительном статусе.

HIV kiirtest Foto: Priit Simson

Мифы и правда

Лачин подчеркивает, что, хотя в нашей стране удалось приостановить бушевавшую в нулевых годах эпидемию, расслабляться рано. Но профилактике ВИЧ очень мешают мифы. Например, не все знают, что ВИЧ не распространяется через слюну, или что у проходящих лечение ВИЧ-позитивных беременных женщин рождаются здоровые дети.

Многие ВИЧ-позитивные не знают, что возможно повторное заражение ВИЧ. Т.е. если они знают о своем статусе, но не лечатся и продолжают вступать в незащищенные половые отношения, они не застрахованы от повторного заражения и сильного ухудшения состояния здоровья.

Лечение ВИЧ (другими словами антиретровирусная терапия) бесплатно и безопасно для ВИЧ-позитивного. Крайне важно знать, что ретровирусную терапию могут совершенно бесплатно пройти и лица без медицинской страховки!

Самотестирование. Личный опыт

Послушав рассказ Лачина, я решила испытать самотестирование — пришлось самостоятельно проколоть себе палец, смешать капельку крови со специальным раствором, добавить жидкость из еще двух пробирок и подождать минуту, чтобы узнать свой статус. К счастью, тест показал отрицательный результат, а вкладыш к тесту убеждал в 100% точности теста.

HIV kiirtest Foto: Priit Simson

Прокалывать палец было не самым приятным ощущением, но внутреннее спокойствие намного дороже. Тесты можно приобрести в интернете. Лачин и вся Сеть живущих с ВИЧ людей стоят на том, что самотестирование должно быть доступно для всех и распространяться как бесплатно или хотя бы намного дешевле, чем сейчас, и направили соответствующее предложение с обоснованием в министерство социальных дел. Но при этом бесплатно и анонимно тест можно пройти также у семейного врача и в анонимных кабинетах при инфекционных центрах.

Неважно, какой именно путь выявления своего ВИЧ-статуса вы выберите. Важно, чтобы он был вам известен. И пусть статистика радует снижением количества выявленных ВИЧ-заражений в Эстонии, реальные истории заразившихся в недавнее время, а также открытость границ требуют нашей бдительности и ответственного отношения как к своему, так и чужому здоровью.

Справка о Cети ЛЖВ Сеть живущих с ВИЧ людей, или ЛЖВ, была зарегистрирована в 2005 году как ответ на всевозрастающую потребность общества по обузданию эпидемии ВИЧ и профилактики распространения вируса. Опираясь на общечеловеческие ценности и принципы гуманности, задачей Сети ЛЖВ стало улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ, объединение усилий неправительственных организаций, государственного сектора и коммерческих структур с целью оказания высококвалифицированной психологической, социальной, юридической помощи и адвокатирования доступности качественного лечения и диагностики для ЛЖВ, учитывая гендерные, возрастные и поведенческие особенности, а также принадлежность к социально уязвимым группам.

Для того, чтобы некоммерческая организация Эстонская Сеть живущих с ВИЧ людей (EHPV), могла лучше выполнять свою миссию, некоммерческой организации необходима финансовая поддержка.