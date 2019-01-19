ВИДЕО | Верны партнеру? Все равно пройдите (само)тестирование на ВИЧ!

Предупрежденный — вооружен, а от неверности партнера не застрахован, увы, никто. Для собственного спокойствия всем и каждому, кто ведет сексуально активную жизнь, Сеть живущих с ВИЧ людей (EHPV) рекомендует регулярно проходить доступное тестирование. Это просто, удобно и может предупредить большие проблемы со здоровьем.
Да, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), без лечения приводящий к синдрому иммунодефицита человека (СПИДу), по-прежнему является в первую очередь болезнью определенных социальных групп. В зоне риска традиционно значатся имеющие секс с мужчинами наркозавимые мужчины, вовлеченные в проституцию лица обоих полов, и все, кто вступает в незащищенные половые отношения со многими партнерами. Но ВИЧ может беспардонно войти в жизнь и самых далеких от всех признаков рискованного поведения людей — для этого достаточно всего одного незащищенного похода партнера налево.
Почистил зубы? Проверь свой статус!
По словам члена правления Сети живущих с ВИЧ людей Лачина Алиева, сегодня проверка своего статуса на ВИЧ должна быть такой же привычкой, как чистка зубов и прочие виды заботы о собственном здоровье. Если же человек живет особенно яркой жизнью для которой характерна частая смена половых партнеров при незащищенном сексе, употребление инъекционных наркотиков и т.п., то самотестирование или тестирование в лаборатории становится просто обязательной мерой предосторожности.
- В нашей стране как минимум несколько тысяч человек еще не знают свой статус, — говорит Лачин. — И именно на них мы сейчас нацелены. Больше всего невыявленных случаев заражения сконцентрировано преимущественно в Таллине и Ида-Вирумаа. Не зная свой статус, человек не просто подвергает свое здоровье опасности, откладывая доступное и бесплатно предоставляемое лечение, но и представляет угрозу для окружающих.
Новый стандарт красоты: 90-90-90
Объединенная программа ООН по СПИДу (UNAIDS) выдвинулa следующую цель: к 2020 году 90% ВИЧ-положительных людей должны знать о своем диагнозе, 90% знающих должны получать антиретровирусную терапию, лечиться, и у 90% пациентов все должно работать как задумано врачами, т.е. вирус должен быть подавлен и не определяется. Эстония действует в этом направлении.
По словам Лачина, в нашей стране консультации и лечение предоставляются бесплатно при сохранении анонимности. Сеть живущих с ВИЧ людей уже много лет вносит свой весомый вклад в борьбу с распространением вируса иммунодефицита. Здесь ко всем обратившимся относятся с уважением, консультации анонимны, а консультируют также равные консультанты, что означает, что эти люди сами прошли путь обратившихся за помощью, однажды узнав о своем положительном статусе.
Мифы и правда
Лачин подчеркивает, что, хотя в нашей стране удалось приостановить бушевавшую в нулевых годах эпидемию, расслабляться рано. Но профилактике ВИЧ очень мешают мифы. Например, не все знают, что ВИЧ не распространяется через слюну, или что у проходящих лечение ВИЧ-позитивных беременных женщин рождаются здоровые дети.
Многие ВИЧ-позитивные не знают, что возможно повторное заражение ВИЧ. Т.е. если они знают о своем статусе, но не лечатся и продолжают вступать в незащищенные половые отношения, они не застрахованы от повторного заражения и сильного ухудшения состояния здоровья.
Лечение ВИЧ (другими словами антиретровирусная терапия) бесплатно и безопасно для ВИЧ-позитивного. Крайне важно знать, что ретровирусную терапию могут совершенно бесплатно пройти и лица без медицинской страховки!
Самотестирование. Личный опыт
Послушав рассказ Лачина, я решила испытать самотестирование — пришлось самостоятельно проколоть себе палец, смешать капельку крови со специальным раствором, добавить жидкость из еще двух пробирок и подождать минуту, чтобы узнать свой статус. К счастью, тест показал отрицательный результат, а вкладыш к тесту убеждал в 100% точности теста.
Прокалывать палец было не самым приятным ощущением, но внутреннее спокойствие намного дороже. Тесты можно приобрести в интернете. Лачин и вся Сеть живущих с ВИЧ людей стоят на том, что самотестирование должно быть доступно для всех и распространяться как бесплатно или хотя бы намного дешевле, чем сейчас, и направили соответствующее предложение с обоснованием в министерство социальных дел. Но при этом бесплатно и анонимно тест можно пройти также у семейного врача и в анонимных кабинетах при инфекционных центрах.
Неважно, какой именно путь выявления своего ВИЧ-статуса вы выберите. Важно, чтобы он был вам известен. И пусть статистика радует снижением количества выявленных ВИЧ-заражений в Эстонии, реальные истории заразившихся в недавнее время, а также открытость границ требуют нашей бдительности и ответственного отношения как к своему, так и чужому здоровью.
Справка о Cети ЛЖВ
Сеть живущих с ВИЧ людей, или ЛЖВ, была зарегистрирована в 2005 году как ответ на всевозрастающую потребность общества по обузданию эпидемии ВИЧ и профилактики распространения вируса. Опираясь на общечеловеческие ценности и принципы гуманности, задачей Сети ЛЖВ стало улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ, объединение усилий неправительственных организаций, государственного сектора и коммерческих структур с целью оказания высококвалифицированной психологической, социальной, юридической помощи и адвокатирования доступности качественного лечения и диагностики для ЛЖВ, учитывая гендерные, возрастные и поведенческие особенности, а также принадлежность к социально уязвимым группам.
Для того, чтобы некоммерческая организация Эстонская Сеть живущих с ВИЧ людей (EHPV), могла лучше выполнять свою миссию, некоммерческой организации необходима финансовая поддержка.
Реквизиты для пожертвований: Eesti HIV-positiivsete Võrgustik, SEB EE791010220049892010. Контактные данные анонимных консультантов: +372 56506376, ehpv@ehpv.ee, www.ehpv.ee. Контаткные данные Сети ЛЖВ по всей стране: https://ehpv.ee/kontakt/?lang=ru.
Немного статистики:
• В 2018 году исполнилось 30 лет с момента выявления первого случая заражения ВИЧ в Эстонии. С тех пор по состоянию на 28.12.2018 в Эстонии зарегистрировано 9901 случаев заражения ВИЧ, из которых диагноз СПИД поставлен 539 людям. В декабре прошлого года зарегистрировано 190 случаев заражения ВИЧ. Источник • 59 стран приняли политику самотестирования на ВИЧ, в то время как многие другие страны в настоящее время разрабатывают такую политику. У 25% людей, живущих с ВИЧ в глобальных масштабах ВИЧ-инфекцию еще предстоит диагностировать.
Самотестирование на ВИЧ может способствовать достижению странами цели ООН по выявлению ВИЧ-инфекции у 90% всех людей, живущих с ВИЧ к 2020 году. Источник: www.who.int
Истории ВИЧ-позитивных (все имена вымышленные, герои подлинные)
История Ивана
Переводчик Иван много работал за границей, и в последние годы жаловался на ухудшение здоровья. Врачи кормили его антибиотиками и изредка направляли на общие анализы, но Ивану становилось все хуже. Совершенно случайно он сделал тест на ВИЧ и понял причину ухудшения самочувствия. Как он потом понял, ВИЧ он ”заработал” благодаря незащищенному сексуальному контакту, т.к. наркотики он никогда не употреблял. Верный Ивану постоянный партнер смогла простить измену и принять ВИЧ-статус своего мужчины. К счастью, ее ВИЧ-статус отрицательный.
История Марии
У Марии двое детей. Женщина до последнего надеялась, что ей удастся спасти своего мужа и от алкоголизма, и от наркозависимости. Увы, болезнь оказалась сильнее любви, и мужчина в итоге умер от СПИДа. ВИЧ попал в его организм через иглу. Статус Марии отрицательный, но, к сожалению, существует множество примеров, когда ВИЧ-позитивные становятся источником заболевания для своих партнеров.
История Петра
Петр узнал о том, что у него ВИЧ, в ходе анонимного тестирования Сети ЛЖВ несколько лет назад. Он пришел на проверку за компанию с другом и сначала решил, что результат теста — ошибка, но повторный тест подтвердил результат. Как оказалось, ВИЧ он получил от своей жены — единственного в жизни сексуального партнера. Пара распалась, оба живут с ВИЧ как с хроническим заболеванием и проходят антиретровирусную терапию.
История Степана
Степан — гомосексуал. Он вел активную сексуальную жизнь, часто посещал ночные клубы, менял партнеров и предпочитал незащищенные половые контакты. Узнав о своем статусе, мужчина долго пребывал в шоке и теперь учится жить заново.
NB! C ВИЧ можно жить долго и счастливо, если своевременно узнать о своем статусе, незамедлительно начать антиретровирусную терапию и соблюдать требуемые меры безопасности.