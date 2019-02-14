ВИДЕО: Вакра неуловимый, или Как журналисты Delfi и EPL охотились на соцдема. Тщетно

В первой половине дня на страничке Вакра в Facebook появляется пост. В нем председатель Комиссии Рийкикогу по окружающей среде, магистр, упоминает в обращении к общественности, что использовал сей рапорт в своем дипломе добросовестно, однако, ссылки на источники куда-то исчезли. ”17 лет назад, получая свое первое высшее, в рамках написания диплома я принимал участие в пилотном проекте по сбору упаковки в Тарту. Один из предводителей этого проекта — мой научрук, с которым во время написания я плотно общался, и который в поддержку моего труда давал мне материалы и советы. Я написал свою дипломную добросовестно, используя при всем этом материалы, которые до того обнародованы не были, а созданы были участниками проекта сообща . Также я учитывал и известные мне правила написания диплома”.

То есть, Вакра хотел сказать, что тот рапорт — это плагиат его диплома? ”Как рецензент, так и комиссия оценили мою дипломную работу на пятерку. После защиты был опубликован рапорт Института экологичной Эстонии (SEI), в котором были использованы те же источники и те же данные. Сегодня, 17 лет спустя, я понимаю, что корректнее было бы сослаться на рабочую версию рапорта. Но обвинение в плагиате — дело серьезное, поэтому я обращусь к Таллиннскому университету для получения объективной оценки своей работы и процедуры ее защиты”.

Хоть Вакра не раз повторял, мол, он сотрудничал с SEI во время исследований, как руководитель проекта Харри Моора, так и заказчик исследования со стороны Министерства окружающей среды Пеэтер Ээк даже не знают, кто такой Вакра. Также и Кейу Рууз-Лепп, чьи данные Вакра использовал, по ее словам, не в курсе существования такого политика.

ТЛУ же сообщил, что созовет академическую комиссию, дабы вынести оценку работе Вакра. Решения, в том числе и об окончании вуза и о возможном признании диплома о высшем образовании недействительным, университет примет на основании Закона об административном производстве.

Стояние под дверью

Потом журналист и фотограф отправились в Рийгикогу, под двери кабинета парламентской фракции соцдемов. Вдруг Вакра захочет пообщаться тет-а-тет? Под аккомпанемент скрипа половиц туда-сюда снует исамаалийтчик Прийт Сибуль, временами из кабинета выходят соцдемовские советники. И ни одного политика от них. В конце концов появился Евгений Осиновский. Он поведал, что сейчас пока еще слишком рано делать выводы об обвинениях в плагиате, и партия ждет независимой оценки от ТЛУ. ”Я говорил с Райнером об его бакалаврской, и, конечно же, обвинение в плагиате — дело серьезное. О конкретных обстоятельствах я знаю ровно столько же, сколько и Eesti Ekspress, но я уверен, что по данному вопросу надо будет выяснить правду”.

Вакра по смс оповестил, мол, он на собрании, но может объясниться письменно. Ответ на имейл пришел считанные минуты спустя. Он кинул ссылку на свой пост в Facebook, однако, в нем нет ответа ни на один из вопросов журналиста.

Вакра на протяжении всего дня остается недосягаем по телефону, а советники и председатель соцдемов, пожимая плечами, заверяют, что они вообще не в курсе, где и что: Вакра как сквозь землю провалился. Вечером журналист с фотографом решили совершить последнюю попытку достучаться до Вакра. Поехали в Нымме — там у Maxima около четырех часов должна была возникнуть красная предвыборная палатка.

Стоим — ждем. Коротая время, слушаем десятиминутное интервью Вакра по данной теме на радио ”Куку”. Он признается: сейчас при написании своего диплома кое что сделал бы иначе. Он неоднократно повторяет, что тогда ему был 21 год, а у университета — важная роль при становлении личности молодого человека. ”Как рецензент, так и комиссия, и, в конечном итоге, научрук же одобрили ее”, — аргументировал он. ”Я правда доверял людям, кто давал дельный совет; и, быть может, тут стоит упомянуть, что тогда, 21-летним, мне хотелось лихо и красиво довести эту работу до конца, да”.

Несколько раз соцдем подчеркнул: диплом — коллективное творчество. На вопрос, опрашивал ли он тартусцев лично, четкого ответа Вакра не дал. Он заверил, что продолжит избирательную кампанию, и рад, что в течение дня получил много слов в поддержку.

Вакра с палаткой в Нымме не явился, ни на звонки, ни на смс от Eesti Päevaleht до вечера он не отвечал. Тогда наши журналисты предприняли последнюю попытку: фотограф сказал ,что соцдемы раздают цветы и мед у ”Кристийне”. Туда и поехали. А оттуда — в редакцию. С пустыми руками…