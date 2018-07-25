25.07.2018, 17:17

ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв

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rus.delfi.ee
EST 10

Сегодня военнослужащие ВМФ Сил обороны Эстонии провели в Таллиннском заливе операцию по ликвидацию донной мины TMB-II времен Второй Мировой войны. С 1993 года в водах Эстонии было найдено и уничтожено свыше 1250 опасных объектов, содержавших взрывчатые вещества - морских мин, торпед и авиабомб.

Хоть и контролируемый, но довольно мощный подрыв мины произошел в акватории Таллиннского залива, на взгляд находившихся на берегу очевидцев - практически на пути паромов и круизных судов, регулярно заходящих в Тарриннский порт. Впрочем, по сообщению представителя ВМФ Сил обороны, операция по ликвидации опасного наследства войны была произведена в специально выбранном месте, согласованном с Департаментами охраны окружающей среды, водных путей и полиции и погранохраны, вдали от фарватера.
Уничтоженная германская донная мина TMB-II была обнаружена в июне этого года в ходе учебных погружений водолазов военно-морского флота Эстонии. Она содержала 720 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. По приблизительным оценкам, в водах Балтийского моря в годы Первой и Второй мировых войн было установлено более 80 тысяч мин. Многие из них до сих пор не обезврежены и даже не обнаружены, так что опасность нахождения таких объектов вблизи от морских путей или побережья расценивается как высокая.

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