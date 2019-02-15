ВИДЕО: В Таллинне маленькую собачку привязали к дереву и оставили мерзнуть на холоде

”Одного проживающего неподалеку пожилого господина стала беспокоить ситуация с сидящей на привязи собакой. Поводок животного был привязан к высокой ветке дерева. Траектории движения практически не было и собака почти что висела на поводке”, — сообщил Delfi пресс-секретарь ведомства и добавил, что животное провело в таком положении много часов, а, может, и целую ночь.

В ходе проверки выяснилось, что у собаки отсутствует чип, поэтому связаться с владельцем не представлялось возможным. Жители близлежащего дома тоже ничего не знали, и животное было доставлено в приют.

МуПо выражает благодарность неравнодушным людям, благодаря которым собаку удалось спасти.