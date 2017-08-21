ВИДЕО: В рамках ЭР100 по всей Эстонии пройдут Дни русского просвещения

В этом году впервые Дни русского просвещения пройдут на общереспубликанском уровне: в течение двух недель, с 24 сентября по 8 октября, в Таллине, Тарту, Нарве и других городах Эстонии пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, образовательные программы и другие мероприятия, сообщает Фонд русского просвещения.

В этом году праздник входит в программу EР100 и является подарком к юбилею Эстонской Республики от деятелей русской культуры. В преддверии события выпущен видеосюжет ”Великое наследие: Дни русского просвещения в Эстонии”.

Инициатором и главным организатором Дней русского просвещения выступает Фонд русского просвещения при поддержке Eesti Kultuurkapital. Программа будет опубликована не позднее 10 сентября на официальном сайте фонда, а также на странице праздника в социальных сетях.

Впервые Дни русского просвещения состоялись в 1924 году в Печорском крае, который тогда находился в составе Эстонии. Это был национальный праздник русской культуры, призванный объединять русское население Эстонии на основе принадлежности к русской культуре и православной вере.

Впоследствии праздник стал проводиться во всех странах, где проживала русская эмиграция, под названием ”Дни русской культуры”. С началом второй мировой войны традиция была прервана.

В 2014 году по инициативе общества ”Витязь” традиция Дней русского просвещения была возрождена. В 2016 году по решению организационного комитета праздника был основан Фонд русского просвещения.