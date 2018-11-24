ВИДЕО: В Пылвамаа заметили рысь с тремя детенышами

Охотник Мартин Сепп поделился удивительным видео, на котором видно рысь с тремя детенышами. Будучи очень осторожным животным, она не сразу показала их, а только с третьего раза.
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23 ноября в эфир вышел новый выпуск седьмого сезона шоу “Голос”, в котором участвует певец из Эстонии Уку Сувисте. Он успешно прошел слепое прослушивание, на котором к нему повернулись Сергей Шнуров и Ани Лорак, выбрав в итоге Лорак. В новом выпуске Сувисте еще раз доказал, что его место — на сцене, победив в музыкальном поединке.
"У людей останется на руках больше денег!" Союз топливных фирм не согласен с отказом от понижения акциза на топливо
23.11.2018
Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
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Prantsuse keele oskusega müügiassistent
PALMAKO AS
Tähtaeg: 04.12.2018
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Automaatikainsener
HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS
Tähtaeg: 05.12.2018
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Finantsinfosüsteemide osakonna juhataja
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.12.2018
Иногда хорошо НЕ мыть машину! Китайский художник создает шедевры на грязных окнах автомобилей
23.11.2018