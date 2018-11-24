24.11.2018, 09:30

ВИДЕО: В Пылвамаа заметили рысь с тремя детенышами

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rus.delfi.ee
EST 2
ВИДЕО: В Пылвамаа заметили рысь с тремя детенышами
Фото: кадр из видео

Охотник Мартин Сепп поделился удивительным видео, на котором видно рысь с тремя детенышами. Будучи очень осторожным животным, она не сразу показала их, а только с третьего раза.

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