ВИДЕО: В Пылвамаа заметили рысь с тремя детенышами

Охотник Мартин Сепп поделился удивительным видео, на котором видно рысь с тремя детенышами. Будучи очень осторожным животным, она не сразу показала их, а только с третьего раза.
TOP НОВОСТИ
Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки
24.11.2018
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
"У людей останется на руках больше денег!" Союз топливных фирм не согласен с отказом от понижения акциза на топливо
23.11.2018
-
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
TEADUSKESKUS AHHAA SA
Tähtaeg: 28.11.2018
-
-
-
Prantsuse keele oskusega müügiassistent
PALMAKO AS
Tähtaeg: 04.12.2018
-
As mako juhatuse liige
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 26.11.2018
-
Automaatikainsener
HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS
Tähtaeg: 05.12.2018
Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
23 ноября в эфир вышел новый выпуск седьмого сезона шоу “Голос”, в котором участвует певец из Эстонии Уку Сувисте. Он успешно прошел слепое прослушивание, на котором к нему повернулись Сергей Шнуров и Ани Лорак, выбрав в итоге Лорак. В новом выпуске Сувисте еще раз доказал, что его место — на сцене, победив в музыкальном поединке.
Многие дачники активно используют опавшие листья и другие растительные остатки в качестве удобрения, готовят из них компост, мульчируют междурядья. Но в то же время с большой опаской применяют для этой цели сосновые и еловые иголки, а иногда и вовсе вывозят их с участка. Ведь существует мнение, что хвоя сильно закисляет грунт и угнетает растения. А между тем хвойный опад — это очень ценное сырьё, из которого можно извлечь максимум пользы. Портал "Ботаничка" рассказал, каким образом нужно использовать хвойные иголки на приусадебном участке.