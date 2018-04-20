ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

”Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы люди, живущие в Пыхья-Таллинне были вовлечены в планирование всех этих проектов и чтобы у них была возможность выразить свое мнение и озвучить свои ожидания. Поэтому в нашем районе и работают Совет пожилых людей и Круглый стол молодежи, а также проводятся различные встречи и обсуждения”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.
В рамках программы благотворительных акций молодые люди примут участие в субботнике на Штромке, поработают в Пальяссаареском приюте для животных и приведут в порядок пыхья-таллиннские детские площадки.
Серия мероприятий предназначена молодым людям не моложе 16 лет, которые живут или учатся в Пыхья-Таллинне. Все обучающие семинары будут проводиться на двух языках — русском и эстонском. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.
Внимание! Регистрироваться нужно на каждое мероприятие в отдельности!
ПРОГРАММА БЕСПЛАТНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ
25 апреля в 17.00 в Творческий городке Теллискиви, зал ”Vägi” (здание A3, IV этаж)
Будь независимым — стань предпринимателем!
• Зачем заниматься бизнесом?
• Первые необходимые шаги
• Что нужно знать перед тем, как начать?
Лектор: Павел Панкратов, молодой предприниматель, специализирующийся на производстве брендовой одежды.
Регистрация: https://goo.gl/forms/B0D5zQ6jn298OyFr1
9 мая в 17.00, в студии Creatly (ул. Вене, 10)
Как завоевать социальные сети
• История Youtube, интересные и забавные факты
• Как современная молодежь использует медиа
• Как придумать, снять и смонтировать видео
• Советы начинающим YouTuber-ам
Лектор: Виктория Виллиг, блогер
Регистрация: https://goo.gl/forms/bF8jk8ri49b7uJJo1
12 мая в 13.00, MyFitness рынка Балтийского вокзала (ул. Копли, 1)
Как тренироваться и питаться без вреда для здоровья
• Знакомство с MyFintness
• Общая тренировка
• Умное питание
• Форма одежды спортивная!
Регистрация: https://goo.gl/forms/a2wbbFJspcbrPa6W2
23 мая в 17.00, центр культуры ”Сальме” (ул. Сальме, 12)
Выступающий, не дрейфь!
• Как развить ораторские способности
• Как научиться говорить убедительно?
• Как выиграть доверие.
Лектор: Николай Бенцлер, актер и радиоведущий.
Регистрация: https://goo.gl/forms/BMWClRPINTAaaOTI3
27 мая, полуостров Пальяссааре
Поход на Пальяссааре