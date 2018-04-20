20.04.2018, 19:10

ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

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rus.delfi.ee
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Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.

Составить программу мероприятий молодым людям помогли специалисты районной управы. При этом были учтены результаты опроса, проведенного среди местной молодежи.

В ходе обучающих семинаров молодые люди получат практические навыки и полезную информацию, которые пригодятся им в жизни. Программа, в которую вошли 5 обучающих семинаров и 3 благотворительные акции, а также заключительный поход, продлится до середины июня.

”Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы люди, живущие в Пыхья-Таллинне были вовлечены в планирование всех этих проектов и чтобы у них была возможность выразить свое мнение и озвучить свои ожидания. Поэтому в нашем районе и работают Совет пожилых людей и Круглый стол молодежи, а также проводятся различные встречи и обсуждения”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В рамках программы благотворительных акций молодые люди примут участие в субботнике на Штромке, поработают в Пальяссаареском приюте для животных и приведут в порядок пыхья-таллиннские детские площадки.

Серия мероприятий предназначена молодым людям не моложе 16 лет, которые живут или учатся в Пыхья-Таллинне. Все обучающие семинары будут проводиться на двух языках — русском и эстонском. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Внимание! Регистрироваться нужно на каждое мероприятие в отдельности!

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27 мая, полуостров Пальяссааре
Поход на Пальяссааре

• Итоги проекта
• Что понравилось и что надо сделать лучше?
• Планы на будущее
Регистрация: https://goo.gl/forms/5eKEynyuv4gmGGad2

ПРОГРАММА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
5 мая, Штромка
Субботник на Штромке
• Цель субботника — сплочение местной общины ради достижения общей цели и продвижение идей сохранения порядка и окружающей среды.
Регистрация: https://goo.gl/forms/yqStu5NL8L8dzPXj2

14 мая, Приют для животных на Пальяссааре
100 часов в приюте
• Уборка, выгул собак
• Помощь в распостранении информации о приюте
Регистрация: https://goo.gl/forms/Whbsub44WeZGrNWE3

Конец мая (дата уточняется), детские площадки Пыхья-Таллинна
Приведем детские площадки в порядок!
• Уборка на детских площадках

Все мероприятия бесплатны!

Молодые люди, которые примут участие в данном проекте, найдут новых друзей, приобретут полезные навыки и внесут свой вклад в развитие района.

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ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

20.04.2018
Решение о необходимости подготовки серии мероприятий для живущих в Пыхья-Таллинне молодых людей было принято в феврале Круглым столом молодежи — консультативным органом, действующим при районной управе, в состав которого входят представители местных школ и молодежных организаций. О тм, для чего нужен подобный Совет и какие мероприятия ожидают молодежь этой части столицы, в студии DELFI рассказали старейшина управы Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд и представительница Круглого стола молодежи Кристи Рюйтель.
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