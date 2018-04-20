ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне стартовала серия обучающих семинаров и благотворительных акций для молодежи

”Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы люди, живущие в Пыхья-Таллинне были вовлечены в планирование всех этих проектов и чтобы у них была возможность выразить свое мнение и озвучить свои ожидания. Поэтому в нашем районе и работают Совет пожилых людей и Круглый стол молодежи, а также проводятся различные встречи и обсуждения”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В рамках программы благотворительных акций молодые люди примут участие в субботнике на Штромке, поработают в Пальяссаареском приюте для животных и приведут в порядок пыхья-таллиннские детские площадки.

Серия мероприятий предназначена молодым людям не моложе 16 лет, которые живут или учатся в Пыхья-Таллинне. Все обучающие семинары будут проводиться на двух языках — русском и эстонском. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Внимание! Регистрироваться нужно на каждое мероприятие в отдельности!

ПРОГРАММА БЕСПЛАТНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ

25 апреля в 17.00 в Творческий городке Теллискиви, зал ”Vägi” (здание A3, IV этаж)

Будь независимым — стань предпринимателем!

• Зачем заниматься бизнесом?

• Первые необходимые шаги

• Что нужно знать перед тем, как начать?

Лектор: Павел Панкратов, молодой предприниматель, специализирующийся на производстве брендовой одежды.

Регистрация: https://goo.gl/forms/B0D5zQ6jn298OyFr1

9 мая в 17.00, в студии Creatly (ул. Вене, 10)

Как завоевать социальные сети

• История Youtube, интересные и забавные факты

• Как современная молодежь использует медиа

• Как придумать, снять и смонтировать видео

• Советы начинающим YouTuber-ам

Лектор: Виктория Виллиг, блогер

Регистрация: https://goo.gl/forms/bF8jk8ri49b7uJJo1

12 мая в 13.00, MyFitness рынка Балтийского вокзала (ул. Копли, 1)

Как тренироваться и питаться без вреда для здоровья

• Знакомство с MyFintness

• Общая тренировка

• Умное питание

• Форма одежды спортивная!

Регистрация: https://goo.gl/forms/a2wbbFJspcbrPa6W2

23 мая в 17.00, центр культуры ”Сальме” (ул. Сальме, 12)

Выступающий, не дрейфь!

• Как развить ораторские способности

• Как научиться говорить убедительно?

• Как выиграть доверие.

Лектор: Николай Бенцлер, актер и радиоведущий.

Регистрация: https://goo.gl/forms/BMWClRPINTAaaOTI3

27 мая, полуостров Пальяссааре

Поход на Пальяссааре