ВИДЕО: В преддверии выборов Центристская партия обновила дизайн логотипа

В преддверии выборов в органы местного самоуправления Центристская партия обновила свой логотип и утвердила оформление слогана, где помимо классического и узнаваемого клевера появился символ сердца, сообщает пресс-служба партии.

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, прежние главные отличительные знаки партии, такие как зеленый цвет, буква ”К” и клевер никуда не исчезнут, так как за долгие годы они уже стали классикой, и избиратели к ним привыкли. ”В то же время, время не стоит на месте, все вокруг меняется, поэтому мы решили, что необходимо внести некоторые изменение в оформление символики партии.” — объяснил Корб произошедшие изменения.

Генеральный секретарь отметил также, что новый логотип хоть и приурочен к предстоящим местным выборам, но он не исчезнет и в будущем Центристская партия будет использовать именно его.

”Какое-то время у партии будет два логотипа — как новый, так и старый, мы решили продлить переходный период и дать возможность людям привыкнуть к нашим новым символам.” — сказал Корб. По его словам, оформление логотипа по-прежнему осталось консервативным и призвано и дальше гарантировать доверие, положительные эмоции и сердечность.

Новый предвыборный слоган — ”Другие обещают, а мы работаем!” Корб объяснил тем, что как на уровне государства, так и местных самоуправлений, главной задачей партии является улучшение качества жизни населения.

”Правительство, возглавляемое центристами, значительно продвинулось по решению многих наболевших проблем. Возьмем хотя бы дополнительное финансирование сферы здравоохранения, повышение не облагаемого налогом минимума и курс на обновление региональной политики — все это годами оставалось вне поля зрения государства. Что же касается Таллинна, то и здесь центристы доказали, что мы не только говорим, но и выполняем свои обещания. От слов к делу!” — отметил Корб.

В Таллинне Центристская партия обещает, помимо прочего, повысить пособие ко дню рождения для пенсионеров до 100 евро, совместно с государством реконструировать Горхолл, добиться сокращения очередей к кардиологам и внедрить углубленное изучение эстонского языка в русскоязычных детских садах.