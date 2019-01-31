ВИДЕО: В новом выпуске "Беседки" гитарист-виртуоз и золотая гитара России Дмитрий Христов

В качестве музыканта и аранжировщика, сотрудничал с группой ”Белый орел”, группой "Русские", Катериной Голицыной, Вячеславом Малежиком, Ириной Круг, Викой Цыгановой, Геннадием Богдановым и многими другими талантливыми и известными людьми.

Уже 16-го февраля, Дмитрий Христов вместе с Геннадием Богдановым, выступят в Таллинне, на творческом вечере авторской музыки и поэзии "Чернильница".

Билеты в продаже.