31.01.2019, 14:30

ВИДЕО: В новом выпуске "Беседки" гитарист-виртуоз и золотая гитара России Дмитрий Христов


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ВИДЕО: В новом выпуске "Беседки" гитарист-виртуоз и золотая гитара России Дмитрий Христов
Фото: скриншот передачи "Беседка"

В четвертом выпуске передачи Беседка в гостях гитарист-виртуоз, автор-исполнитель и аранжировщик Дмитрий Христов.

В качестве музыканта и аранжировщика, сотрудничал с группой ”Белый орел”, группой "Русские", Катериной Голицыной, Вячеславом Малежиком, Ириной Круг, Викой Цыгановой, Геннадием Богдановым и многими другими талантливыми и известными людьми.

Уже 16-го февраля, Дмитрий Христов вместе с Геннадием Богдановым, выступят в Таллинне, на творческом вечере авторской музыки и поэзии "Чернильница".

Билеты в продаже.

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