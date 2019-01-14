14.01.2019, 21:10
ВИДЕО: В Мустамяэ неравнодушный прохожий помог роботу-почтальону выраться из сугроба
В понедельник на улицах Таллинна выпало много снега, что затруднило движение не только для пешеходов, но и для роботов-почтальонов. К счастью, в этот раз роботу попался дружелюбный прохожий, который не стал заставлять его двигаться пинками, как произошло в декабре.
Скорее всего, робот-почтальон переезжал проезжую часть по пешеходному переходу и застрял в сугробе около бордюра. Рядом стоял другой-почтовый робот, тоже собиравшийся переехать дорогу, но он, естественно, не мог никак помочь своему собрату.
Водителям пришлось стоять и ждать, пока неравнодушный пешеход не помог почтовому роботу выбраться из снега и продолжить свой путь.
Напомним, что в декабре произошел инцидент, когда пешеход дал роботу-почтальону пинка, чтобы тот быстрее переехал дорогу.