14.01.2019, 21:10

ВИДЕО: В Мустамяэ неравнодушный прохожий помог роботу-почтальону выраться из сугроба

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rus.delfi.ee
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В понедельник на улицах Таллинна выпало много снега, что затруднило движение не только для пешеходов, но и для роботов-почтальонов. К счастью, в этот раз роботу попался дружелюбный прохожий, который не стал заставлять его двигаться пинками, как произошло в декабре.

Скорее всего, робот-почтальон переезжал проезжую часть по пешеходному переходу и застрял в сугробе около бордюра. Рядом стоял другой-почтовый робот, тоже собиравшийся переехать дорогу, но он, естественно, не мог никак помочь своему собрату.

Водителям пришлось стоять и ждать, пока неравнодушный пешеход не помог почтовому роботу выбраться из снега и продолжить свой путь.

Напомним, что в декабре произошел инцидент, когда пешеход дал роботу-почтальону пинка, чтобы тот быстрее переехал дорогу.

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