ВИДЕО: В Мустамяэ машины остановились, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу

В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу.
20.05.2018, 18:12
В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу.
Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.