20.05.2018, 18:12

ВИДЕО: В Мустамяэ машины остановились, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу

 (8)
rus.delfi.ee
EST 23

В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу.

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