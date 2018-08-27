ВИДЕО: В Ласнамяэ благотворительности ради перебили гору посуды — Delfi и Осиновский помогли

В мероприятии также принял участие председатель соцдемов Евгений Осиновский, который сказал, что скажет пару слов на камеру только после того, как сам бросит тарелку. Думал ли он в этот момент о чем-то положительном или отрицательном, Осиновский решил не распространяться.

И хотя "винтажные" тарелки бить было немного жаль, Delfi тоже решил не оставаться в стороне и запустить тарелку об стену — конечно же, на счастье. Смотрите видео!

В конце мероприятия из осколков разбитой посуды под руководством нарвской художницы Лены Колли была собрана мозаика.