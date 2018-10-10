ВИДЕО: В Эстонии появилась дигитальная система школьных учебников

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В прошлую пятницу в Таллиннской школе Сюдалинна была представлена дигитальная система школьных учебников. ИТ-решение обошлось в 1,4 млн евро и призвано облегчить процесс обучения, а также освободить школьные ранцы от груза.