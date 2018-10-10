ВИДЕО: В Эстонии появилась дигитальная система школьных учебников

В прошлую пятницу в Таллиннской школе Сюдалинна была представлена дигитальная система школьных учебников. ИТ-решение обошлось в 1,4 млн евро и призвано облегчить процесс обучения, а также освободить школьные ранцы от груза.
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ФОТО: В Мустамяэ открылся самый большой в Эстонии центр спа и саун, а также целый ряд спортивных клубов
10.10.2018
Благодаря инвестиции на сумму 15 миллионов евро, сделанной Astlanda Arendus в создание мустамяэского Elamuste Keskus, с сегодняшнего дня в Таллинне на Акадеэмиа теэ можно будет тренироваться и наслаждаться расслабляющими процедурами в самом большом в Эстонии центре спа и саун, самом большом в Эстонии зале для боулинга, новом спортклубе 24-7 Fitness и самом большом в Эстонии центре акробатики и батутов Trefoil, сказано в пресс-релизе.
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Tähtaeg: 28.10.2018
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Tähtaeg: 21.10.2018
Грандиозное бойцовское шоу, юбилейный этап мирового гран-при King of Kings-60 — в Таллинне!
10.10.2018
12 октября в 17.00 в O’Learys Betsafe Sports Arena в торговом центре Kristiine пройдёт пресс-конференция участников бойцовского шоу King of Kings. Прямую трансляцию мероприятия вы сможете увидеть на нашем портале. С 2019-го года поединки серии King of Kings будут вновь показаны на канале Eurosport.
Посетить конференцию и презентацию проекта cмогут все желающие, вход бесплатный.
Посетить конференцию и презентацию проекта cмогут все желающие, вход бесплатный.