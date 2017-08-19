ВИДЕО: В Элва подросток поджег себя ради ролика для YouTube

Марек из Элва решил попробовать опасный трюк на примере одного видеоблогера из России, чтобы затем выложить ролик с трюком в YouTube.

Для выполнения трюка Марек завернулся в полиэтеленовую пленку, надел на себя мокрую одежду, а сверху спортивный костюм, который затем подожгли его друзья, после чего подросток спрыгнул в воду с вышки.

Защита не помогла — как видно на видео, спина парня все равно получила ожог. Сам Марек говорит, что в тот момент чувствовал жар и сильную боль.

К вышке подъехали полиция и скорая помощь. Полицейским ничего не оставалось, как сделать подросткам выговор и объяснить им опасность того, чем они занимались.

Марек же ни о чем не сожалеет и говорит, что запомнит этот день на всю жизнь — "один раз ведь живем, надо жить на всю катушку".