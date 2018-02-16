ВИДЕО: В Батарейной тюрьме планируют основать музей преступлений коммунизма

Эстонский институт памяти устраивает международный конкурс идей с целью найти наилучшее решение для музея преступлений коммунизма, который планируется открыть в Таллинне.
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Эстонский институт памяти устраивает международный конкурс идей с целью найти наилучшее решение для музея преступлений коммунизма, который планируется открыть в Таллинне.
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