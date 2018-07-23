23.07.2018, 17:32

ВИДЕО: Урве Пало о причинах ухода из политики: хочу вернуться в частный сектор

 (18)
rus.delfi.ee
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По словам Урве Пало, которая сегодня сообщила об уходе из Социал-демократической партии и с поста министра предпринимательства и инфотехнологий, за ее решением стоит желание вернуться в частный сектор. Недавно возникшие разногласия между лидерами соцдемов, по ее словам, в ее уходе существенной роли не сыграли.

По словам Пало, для нее уже по приходу в политику было ясно, что в какой-то момент она захочет вернуться в частный сектор. "Я была в политике 12 лет, до этого 15 лет в частном секторе. Если бы я снова баллотировалась, продолжительность моей политической карьеры превысила бы проработанное в частном секторе время, и этого я не хотела", — объяснила Пало уход из политики.

Пало не исключает, что когда-нибудь снова приедет в политику. "Never say never", — сказала она в интервью Delfi.

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