ВИДЕО: Участник эстонской группы на Facebook опубликовал видео своих издевательств над собакой

На этой неделе участник закрытой эстонской группы на Facebook Growtopia опубликовал видео в режиме реального времени, которое повергло остальных ее членов в настоящий шок.

Во время трансляции подросток всячески издевался над своей собакой. В сопроводительном комментарии автор написал, что скоро выложит видео, как убивает собаку или человека. По словам одного из участников группы, подобные инциденты случались и ранее.

"По факту данного видео в полицию уже поступило два обращения, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава. — Речь идет о несовершеннолетнем. Мы установили его личность и свяжемся с семьей, чтобы поговорить с ребенком и его родителями. Также при первой возможности будет проведена проверка состояния здоровья собаки. Исходя из этого, полиция примет решение относительно того, необходимо ли изымать собаку из семьи. Полиция должна принять решение о возбуждении дела в течение 10 дней. Следует принимать во внимание, что если речь идет о ребенке, не достигшем 14-летнего возраста, то по закону его нельзя привлечь к ответственности. В подобных случаях ребенком дальше занимаются полицейские по работе с молодежью и специалисты по защите детей, которые будут пытаться выяснить причины и мотивы его поведения”.