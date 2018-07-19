ВИДЕО TV3: Режиссер постановки о Пятсе: русские закрывают глаза на то, что сделали, и не хотят признаться, что сделали нехорошо

Извечный вопрос — как относиться к первому президенту Эстонии Константину Пятсу, и постановка ”Костя и Великан” призвана приблизить зрителей к решению этой дилеммы, пишет Eesti Päevaleht.

С 25 июля по 5 августа в Вийнисту пройдут показы постановки "Kostja ja Hiiglane / "Костя и Великан", посвященной истории первого президента Эстонской Республики Константина Пятса. Режиссером спектакля стал российский театральный постановщик Александр Огарев.

"Когда я изучил эту историю, то понял, что мы закрываем глаза на то, что сделали, и не хотим признаться, что сделали мы нехорошо. И когда-то должно наступить время, когда мы признаем свою вину”, — сказал Огарев TV3.

Автор текста Март Кивастик, режиссер Александр Огарев, художник Эрвин Ыунапуу, художник по свету Прийду Адлас. В главной роли Пеэтер Таммеару, в ролях Раймо Пассь и Маркус Луйк (Эстонский драмтеатр), Сулев Теппарт, Элина Рейнольд, Кристьян Сарв, Марис Люйс и Роланд Лаос. Летние представления пройдут в сотрудничестве с изданием Eesti Päevaleht.

Билеты можно приобрести здесь.