ВИДЕО: ТОП-7 оплошностей с национальной символикой Эстонии

Новый год начался для Эстонии с негодования общественности относительно отказа от исполнения гимна страны во время новогодней программы на площади Вабадузе. Через несколько дней группа людей собралась на площади и все-таки исполнила гимн, но все равно получила свою порцию критики: за считывание слов с бумажки и не снятые головные уборы.

Представляем вашему вниманию ролик, в котором собраны самые заметные оплошности, когда-либо происходившие с эстонской национальной символикой. Забытые слова, кавер-версии, перевернутые флаги, финский гимн вместо эстонского…Сморите видео!