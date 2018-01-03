03.01.2018, 13:30

ВИДЕО: ТОП-7 оплошностей с национальной символикой Эстонии

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rus.delfi.ee
EST

Новый год начался для Эстонии с негодования общественности относительно отказа от исполнения гимна страны во время новогодней программы на площади Вабадузе. Через несколько дней группа людей собралась на площади и все-таки исполнила гимн, но все равно получила свою порцию критики: за считывание слов с бумажки и не снятые головные уборы.

Представляем вашему вниманию ролик, в котором собраны самые заметные оплошности, когда-либо происходившие с эстонской национальной символикой. Забытые слова, кавер-версии, перевернутые флаги, финский гимн вместо эстонского…Сморите видео!

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