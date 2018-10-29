29.10.2018, 16:32

ВИДЕО | Тоом международному изданию: эстонцы не хотят интегрироваться с русскими

 (107)
rus.delfi.ee
EST 2

Депутат Европарламента Яна Тоом сказала в интервью изданию France24, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими.

На вопрос журналиста о том, какового это — быть и эстонцем, и русским, Тоом ответила, что это великолепно. ”Я могу быть частью обеих культур: как эстонской, так и русской. Я могу в обеих странах чувствовать себя как дома”, — сказала Тоом.

По словам Тоом, русские в Эстонии не особо интегрированы: ”Проблема в том, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими, честно говоря. У нас есть поколение эстонцев, которые вообще не говорят по-русски и это их выбор. Сейчас ситуация улучшилась, эстонские школы стали проявлять интерес к изучению русского языка, а русские дети и молодежь стали изучать эстонский”.

Зашел разговор и о серых паспортах. На замечание журналиста о том, что их обладатели могут без визы ездить в Россию, Тоом парировала: ”С эстонским паспортом ты можешь без визы посещать 153 страны. С серым паспортом — 15. Это никакое не преимущество”. Тоом добавила, что это было временным решением, но ”порой временные решения становятся постоянными”.

Говоря о будущем страны, политик отметила, что ”нас 1,3 млн и нам легче внедрять положительные вещи, к примеру, дигитальное общество”.

Журналисты издания побеседовали также с Керсти Кальюлайд, директором Нарвской высшей школы Вячеславом Коноваловым, представителем Союза российских граждан Эстонии Владимиром Петровым и другими.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Под Нарвой поисковики извлекли из земли обломки сбитого в 1944 году советского самолета. Судьба экипажа пока неизвестна

29.10.2018
В минувшую пятницу члены поисково-краеведческого клуба ”Камерад” при поддержке членов НКО ”Бастион”, ”Память”, а также нарвских чернобыльцев выкопали из земли в окрестностях Нарвы, в районе бывшей железнодорожной станции Аувере, части сбитого штурмовика Ил-2. Останки членов экипажа не обнаружили — летчикам, судя по всему, удалось покинуть самолет до его падения.
Подробнее






-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
111,30 €

В Латвии Rimi оштрафовали на 20 000 евро за нечестную рекламную кампанию с наклейками

29.10.2018
С января по май 2018 года магазины Rimi в Латвии выдавали покупателям наклейки, собрав нужное количество которых можно было купить по скидке 62% товары марки Bosch. По информации местного Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), цена на акционные товары была такой же или даже выше, чем в других магазинах без скидки, пишет латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
Подробнее

ФОТО: Нарвская полиция ищет женщину, причастную к присвоению имущества

29.10.2018
Полиция просит помощи в установление женщины, которая причастна к присвоению имущества во дворе дома по адресу Уускюла, 19 в Нарве 23.10.2018 в 12:41. Об этом пишет Нарвский отдел полиции в Facebook.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: погибли 189 человек

29.10.2018
Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает ВВС. По данным властей, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, все они погибли.
Подробнее

ФОТО: В Москве прощаются с Николаем Караченцовым

29.10.2018
26 октября не стало Николая Караченцова. Актер ушел из жизни в возрасте 73 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Сегодня вся страна прощается с легендарным артистом, подаривших отечественному кинематографу героев, ставших культовыми.
Подробнее

ВИДЕО| Советы от известных блогеров: что НЕ надо делать иностранным путешественникам, отправляющимся в Эстонию

29.10.2018
Авторы известного туристического Youtube-канала "Destination Tips" дали несколько советов путешественникам, которые только собираются в Эстонию. Они выделили 10 вещей, которые (по их мнению) в нашей стране делать нельзя. С какими из них вы согласны?
Подробнее