ВИДЕО | Тоом международному изданию: эстонцы не хотят интегрироваться с русскими(107)
Депутат Европарламента Яна Тоом сказала в интервью изданию France24, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими.
Депутат Европарламента Яна Тоом сказала в интервью изданию France24, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими.
На вопрос журналиста о том, какового это — быть и эстонцем, и русским, Тоом ответила, что это великолепно. ”Я могу быть частью обеих культур: как эстонской, так и русской. Я могу в обеих странах чувствовать себя как дома”, — сказала Тоом.
По словам Тоом, русские в Эстонии не особо интегрированы: ”Проблема в том, что эстонцы не хотят интегрироваться с русскими, честно говоря. У нас есть поколение эстонцев, которые вообще не говорят по-русски и это их выбор. Сейчас ситуация улучшилась, эстонские школы стали проявлять интерес к изучению русского языка, а русские дети и молодежь стали изучать эстонский”.
Зашел разговор и о серых паспортах. На замечание журналиста о том, что их обладатели могут без визы ездить в Россию, Тоом парировала: ”С эстонским паспортом ты можешь без визы посещать 153 страны. С серым паспортом — 15. Это никакое не преимущество”. Тоом добавила, что это было временным решением, но ”порой временные решения становятся постоянными”.
Говоря о будущем страны, политик отметила, что ”нас 1,3 млн и нам легче внедрять положительные вещи, к примеру, дигитальное общество”.
Журналисты издания побеседовали также с Керсти Кальюлайд, директором Нарвской высшей школы Вячеславом Коноваловым, представителем Союза российских граждан Эстонии Владимиром Петровым и другими.
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