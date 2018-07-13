13.07.2018, 07:58

ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

 (50)
Роман Старапопов
Роман Старапопов
Rauno Volmar
Rauno Volmar
Fotograaf-videoreporter
EST 2

Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в Эстонцах.

”Насколько бы диаметрально ни были противоположные взгляды у людей, но вот только морды бить не надо”, — говорит Кузичкин о том, что к критике надо относиться сдержанно.

После четырех лет проживания в Эстонии, у него сложилось свое мнение об эстонцах. Он признает, что его смущает их низкая эмоциональность. ”Мне тогда очень трудно снимать обратную реакцию собеседника. Я привык заглядывать в глаза, вести диалог какой-то и понимать друг друга. Тогда мы очень хорошо можем с человеком поговорить”, — поясняет Кузичкин и добавляет, что с эстонцами это очень сложно сделать. ”Они в глаза в общем-то не смотрят, как правило, при разговоре. И потом у них такая скупая всегда реакция, что мне очень трудно потом моделировать ход нашей беседы или разговора”, — говорит политбеженец.

Он уверен, что эстонцы интроверты, поэтому они, как правило, всегда что-то недоговаривают и поступают так, как ты от них не ожидал.

”Я это называю это отсутствием откровенности, а они это называют просто — экономия своих эмоциональных ресурсов”, — поясняет Кузичкин. Он также уверен, что эстонцы неактивно борются за свои права.

Кузичкин иммигрировал в Эстонию в 2014 году. По его словам, уголовное дело в отношении него в России было спецоперацией ФСБ. Сейчас Кузичкин является учителем русского языка.

Об эстонской кухне и ценах в магазинах, современной местной архитектуре и ремонте Креста Свободы, о бесплатном транспорте и Центристской партии, а также о комментаторах Delfi — смотрите в видео.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

13.07.2018
Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в Эстонцах.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ТАБЛИЦА: От какого мобильного оператора ушло больше всего клиентов, а кто оказался "на коне"?

12.07.2018
Из статистики Департамент технического надзора за полгода следует, что больше всего номеров потеряла Telia (около 1350 номеров). Победителем оказалась Elisa с плюсом в 1200 номеров.
Подробнее

Что сказал Смолов в раздевалке после незабитого пенальти хорватам?

13.07.2018
34-летний защитник Юрий Жирков, завершивший карьеру в сборной России, в интервью "Спорт-Экспрессу" поведал о том, что Федор Смолов сказал своим партнерам в раздевалке после нереализованного послематчевого пенальти в четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).
Подробнее

С купленных за бешеные деньги окон стала сходить краска: фирма заявила, что обязательств перед клиентом не имеет

12.07.2018
В октябре прошлого года клиент заключил с торговцем договор о реновации окон. Спустя две недели после установки окон потребитель заметил, что с них сходит краска.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Смейтесь вместе с нами! Здесь вы найдете шутки, анекдоты, мемы, демотиваторы и видео для поднятия настроения

12.07.2018
Дорогие читетели! Редакция RusDelfi совместно с развлекательным порталом "Бублик" предлагает вам иной раз отвлечься от прочтения серьзных новостей и взглянуть на нашу подборку веселых и забавных текстов, картинок и видео. Мы будем регулярно обновлять нашу ленту юмора, чтобы ваш день с DELFI протекал не только с информационной пользой, но и с удовольствием! :)
Подробнее