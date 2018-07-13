13.07.2018, 07:58

ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
Rauno Volmar
Rauno Volmar
Fotograaf-videoreporter
EST 2

Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в Эстонцах.

”Насколько бы диаметрально ни были противоположные взгляды у людей, но вот только морды бить не надо”, — говорит Кузичкин о том, что к критике надо относиться сдержанно.

После четырех лет проживания в Эстонии, у него сложилось свое мнение об эстонцах. Он признает, что его смущает их низкая эмоциональность. ”Мне тогда очень трудно снимать обратную реакцию собеседника. Я привык заглядывать в глаза, вести диалог какой-то и понимать друг друга. Тогда мы очень хорошо можем с человеком поговорить”, — поясняет Кузичкин и добавляет, что с эстонцами это очень сложно сделать. ”Они в глаза в общем-то не смотрят, как правило, при разговоре. И потом у них такая скупая всегда реакция, что мне очень трудно потом моделировать ход нашей беседы или разговора”, — говорит политбеженец.

Он уверен, что эстонцы интроверты, поэтому они, как правило, всегда что-то недоговаривают и поступают так, как ты от них не ожидал.

”Я это называю это отсутствием откровенности, а они это называют просто — экономия своих эмоциональных ресурсов”, — поясняет Кузичкин. Он также уверен, что эстонцы неактивно борются за свои права.

Кузичкин иммигрировал в Эстонию в 2014 году. По его словам, уголовное дело в отношении него в России было спецоперацией ФСБ. Сейчас Кузичкин является учителем русского языка.

Об эстонской кухне и ценах в магазинах, современной местной архитектуре и ремонте Креста Свободы, о бесплатном транспорте и Центристской партии, а также о комментаторах Delfi — смотрите в видео.

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