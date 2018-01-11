ВИДЕО: Теперь ты в армии: сержант, рядовой и дневальный разбуянились и матерятся как сапожники

В соцмедиа появилось видео: в эстонской армии солдат хочет пойти курить, но сержант ему не позволяет.



На видео видно, как молодой человек желает выйти покурить, но сержант не дает ему на это разрешения. Рядовой попытался еще раз — ему вновь было отказано. После этого срочник заявил, что он начистил сапоги, а потом обратился за помощью к дневальному.

Несмотря на нейтралитет последнего, сержант по-прежнему остался непреклонен, однако, другому солдату позволил посетить курилку.

”Почему?” — спросил солдат, которому отказали. ”Потому что он — нормальный”, последовал ответ, после чего сержант попытался при помощи ”переводчика” объяснить рядовому свое решение. Срочник рассердился, и оба перешни на крик. Далее, после перебранки, сержант пояснил свое решение: ”Он не выпендривается, не нарушает предписаний, всегда мне сообщает, когда идет курить”, — сказал сержант. Однако ругань продолжилась, и сержант в конце концов сказал рядовому уйти к себе.

Лейтенант Симмо Саар из пресс-службы Сил обороны сказал Delfi, что от молодежи, пришедшей на службу в армию, ожидают вежливого поведения всегда в отношении своих сослуживцев, находящихся как выше, так и ниже по рангу.

”Старшина должен быть требователен и обеспечивать дисциплину среди подчиненных. Если солдат чувствует, что его наказывают необоснованно, у него есть право обратиться к непосредственному вышестоящему, проинформировать о проблеме представляющего его взвод или инспекцию Сил обороны”, — объяснил Саар и добавил, что военнослужащий должен вести себя достойно и терпеливо в любой ситуации.