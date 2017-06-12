ВИДЕО: Тедер — о том, давал ли он Сависаару взятку: конечно, нет!

Предприниматель Хиллар Тедер, обвиняемый в даче взятки отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, отрицает свою вину.

Перед начавшимся сегодня процессом его участники особо не пожелали комментировать происходящее.

Защитник Александра Кофкина Айвар Пильв сказал, что на согласительное производство они не пойдут и что у них уже давно есть план. ”На самом деле процесс начался не сегодня, а давным-давно”, — отметил он.

Защитник Савсиаара Оливер Няэс пообещал дать комментарии после заседания. Экс-политик Виллу Рейльян, который с большой долей вероятности, пойдет а соглашение с прокуратурой, также отказался от комментариев. Предприниматель Айвар Туулберг посоветовал журналистам выяснить, был ли вообще доказан факт взяточничества: ”Прочитайте и покажите мне то место, где просили, дали, взяли!”

Главный участник процесса Эдгар Сависаар перед заседанием комментариев тоже давать не стал.

Тедер же заверил, что взятки Сависаару не давал. Остальные вопросы он оставил без ответа.