ВИДЕО: Тальвик о продаже Arsenal: подозрения усиливаются из-за сделок Розиманнуса

Председатель специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Артур Тальвик после встречи с Таави Рыйвасом дал объяснения по делу продажи принадлежавшей RKAS недвижимости центра Arsenal. Тальвик подтвердил, что RKAS провел аукцион корректно, но остается вопрос, по какому соглашению малым пайщиком центра стал Райн Розиманнус и что на самом деле стояло за его опционным договором , которым он недавно оформил свой статус пайщика.

На видео Тальвик объясняет, почему он не верит в утверждение Таави Рыйваса, что тот, будучи председателем совета RKAS (2007-2013), не знал об интересе Розиманнуса:

По словам Артура Тальвика, совершенно абсурдно утверждение Райна Розиманнуса, что он не участвовал с самого начала в числе владельцев в аукционе RKAS, потому что Таллиннская горуправа под руководством Эдгара Сависаара стала бы тормозить проект развития из-за партийной принадлежности Розиманнуса. "Ведь известно, что Розиманнус и Сависаар активно общались между собой и их как раз и объединяет такой дух совершения сделок".

По словам Тальвика, по-прежнему остаются вопросы, но они уже не касаются RKAS. "Вопрос скорее в опционном договоре и как этот договор заключили — двигались ли деньги на самом деле или эту долю получили за какие-то заслуги. Подозрения и есть в том, использовало ли влиятельное лицо Партии реформ свое политическое влияние. Таави Рыйвас тоже указал на то, что, конечно, даже действующему политику не запрещено участвовать в открытом аукционе. Но расследовать нужно — и это раздражает и общественность — происходили ли процессы через политическое влияние. Юридически сейчас все корректно".

Тальвик указывает на возможность, что доля Розиманнуса может быть больше обнародованных 5%? "Если вы посмотрите на список пайщиков фирмы, то там есть один адвокат (Кайдо Лоор — прим. ред.), главная задача которого представлять людей, которые не хотят показывать свою долю".

Вдобавок он подчеркнул, что выступление перед специальной комиссией было желанием самого Таави Рыйваса, которому пошла навстречу комиссия. "Это такой политтехнологический прием, чтобы как можно быстрее убрать тему со стола. Без нашего приглашения выразил в прессе желание прийти к нам на прием и Розиманнус".

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией обсудила обстоятельства, связанные со сделкой с недвижимостью Arsenal от 2012 года, сказано в пресс-релизе Рийгикогу. Специальная комиссия собралась на внеочередное заседание, которое было организовано по пожеланию Таави Рыйваса, на момент сделки руководившего Riigi Kinnisvara AS.

По словам председателя специальной комиссии Артура Тальвика, Riigi Kinnisvara AS представила подробный отчет о деталях сделки с недвижимостью Arsenal, прошедшей в 2012 году. ”Все было сделано правильно и у комиссии нет замечаний к Riigi Kinnisvara AS”, — отметил он.

Председатель также сказал, что встреча с председателем правления, членами правления и членами бывшего правления Riigi Kinnisvara AS должна была состояться 6 февраля, но Таави Рыйвас пригласил их на сегодняшнее заседание комиссии. Тальвик добавил, что это удивило несколько членов комиссии.

”Я предложил комиссии назначить встречу, поскольку мне вопросы были заданы как о моей деятельности, так и о работе Riigi Kinnisvara AS как государственного предприятия, и эти вопросы требовали исчерпывающих ответов, — сказал бывший председатель совета Riigi Kinnisvara AS Рыйвас. — Я рад, что сегодня все пришли к единогласному мнению, что моя деятельность и деятельность Riigi Kinnisvara AS по отчуждению указанной недвижимости была проведена корректно и была полностью прозрачна. Недвижимость была продана на открытом аукционе предприятию, предложившему наибольшую сумму”.

”То, что кто-то позже захотел приобрести недвижимость или часть недвижимости, ранее принадлежавшей Riigi Kinnisvara AS, не должно касаться Riigi Kinnisvara AS. В отношении такой сделки объяснения могут дать только ее участники”, — сказал Рыйвас. Он также отметил, что помимо обнародованных позавчера протоколов и пояснительных записок совета, можно было бы сделать открытыми все заседания специальной комиссии, чтобы рабочий процесс комиссии, состоящей исключительно из политиков, также был прозрачным.

В заседании приняли участие председатель правления Riigi Kinnisvara AS Урмас Сомелар, член правления Пийа Каллас и бывший член правления Элари Удам.