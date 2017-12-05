ВИДЕО: Судовой охранник Денис Суханов: невероятно, что наконец-то попаду домой

Ожидающий в Индии полета домой эстонский судовой охранник Денис Суханов сказал, что он очень счастлив, что сможет через долгих четыре года вернуться на родину.

”Последние четыре года были экстремально трудными для меня. Моя мать умерла в прошлом году, и это было крайне тяжелое время. Очень надеюсь на то, что уже сегодня сможем полететь в Эстонию”, — сказал Суханов Delfi.

”Невероятно, что наконец-то попаду домой. Близким сказал, чтобы ждали меня, что уже завтра вечером мы увидимся”, — добавил мужчина, у которого за время, проведенное в индийское тюрьме, развилась страсть к рисованию.

Министерство иностранных дел подтвердило сегодня Delfi, что 14 эстонских судовых охранников получили выездные визы и более нет никаких препятствий для отправления домой, в Эстонию. Но когда именно произойдет возвращение, пока неизвестно.