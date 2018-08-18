ВИДЕО: Столичная улица Пирни превратилась в реку

В Таллинне на улице Пирни произошла авария водопровода. Как сообщила Tallinna Vesi, авария затрагивает лишь один жилой дом.
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18.08.2018
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