18.08.2018, 16:50

ВИДЕО: Столичная улица Пирни превратилась в реку

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rus.delfi.ee
EST

В Таллинне на улице Пирни произошла авария водопровода. Как сообщила Tallinna Vesi, авария затрагивает лишь один жилой дом.

В 14:00 планировалось начать устранение неполадки.

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