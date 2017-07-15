15.07.2017, 19:50

ВИДЕО: Стены городища в Хаапсалу старадают от натиска времени и людей


Ивар Соопан
Ивар Соопан
EST

Многие бывали в городе Хаапсалу и видели развалины епископского городища, которое было возведено здесь около семи веков назад. В каком состоянии реликвия сейчас — с высоты птичьего полеты увидел корреспондент Maaleht.

У Ляэнемааского музея, который следит за состоянием городища, есть основания для беспокойства, потому что в нескольких местах стены нуждаются в укреплении.   К сожалению, разрушению исторического строения помогают люди, которые лазят по стенам и ломают кладку.   

В августе в помещениях городища начнется реконструкция. В видеосюжете вы сможете увидеть, как городище выглядит сейчас, и каким оно будет после реставрации.

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