ВИДЕО| Старейшина Кесклинна: я бы посоветовал Ансипу сходить в аптеку на Тынисмяги

Старейшина Кесклинна Владимир Свет в беседе с журналистами ”Вечёрки” Владиславом Копылковым и Екатериной Павловой рассказал о своем отношении к легализации легких наркотиков, статусе русского языка в Таллинне, санкциях против России, а также ответил на пресловутый вопрос ”чей Крым?”

Видеоинтервью в стиле ставшего популярным в российском сегменте YouTube Юрия Дудя не оставило без внимания и вопросы о личной жизни и зарплате гостя.

Фирменный вопрос о том, что бы гость сказал окажись он перед Путиным, в эстонской версии касался бывшего премьер-министра Андруса Ансипа: ”Что бы ты сказал, окажись ты перед Ансипом в 2007 году, когда принималось решение о переносе Бронзового солдата?”, — поинтересовался ведущий у Света.