20.06.2018, 13:47

ВИДЕО| Старейшина Кесклинна: я бы посоветовал Ансипу сходить в аптеку на Тынисмяги

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”Чей Крым?”
Вечёрка
EST

Старейшина Кесклинна Владимир Свет в беседе с журналистами ”Вечёрки” Владиславом Копылковым и Екатериной Павловой рассказал о своем отношении к легализации легких наркотиков, статусе русского языка в Таллинне, санкциях против России, а также ответил на пресловутый вопрос ”чей Крым?”

Видеоинтервью в стиле ставшего популярным в российском сегменте YouTube Юрия Дудя не оставило без внимания и вопросы о личной жизни и зарплате гостя.

Фирменный вопрос о том, что бы гость сказал окажись он перед Путиным, в эстонской версии касался бывшего премьер-министра Андруса Ансипа: ”Что бы ты сказал, окажись ты перед Ансипом в 2007 году, когда принималось решение о переносе Бронзового солдата?”, — поинтересовался ведущий у Света.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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