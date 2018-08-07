07.08.2018, 15:33

ВИДЕО: Сроки поджимают? Дорожные работы на улице Гонсиори нарушили ночной покой местных жителей

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rus.delfi.ee
EST 1

В ночь на вторник сон многих жителей домов на улице Гонсиори в центре Таллинна оказался потревожен дорожными работами.

”Удивительно, что такие работы начинаются в полночь. Когда я позвонил на инфотелефон, то мне сказали, что город такого разрешения не давал. Шум просто невыносимый”, — сказал Delfi один из местных жителей. По его словам, никаких оповещений относительно этого не было.

Коммунальный департамент своей позиции пока не представил, но имеется информация, что работы проводились ночью для того, чтобы днем не пришлось перенаправлять автобусное движение.

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