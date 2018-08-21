21.08.2018, 14:20

ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства

 (29)
русский политик не говорящий на госязыке - реально
Роман Старапопов
 
Прийт Симсон
Видео 
EST

Сегодня, 21 августа политическое движение Eesti 200 объявило о своем намерении создать партию и участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году. Один из лидеров политической инициативной группы Eesti 200 Кристина Каллас рассказала Delfi, что партия ждет в свои единомышленников, в том числе — русскоязычных.

”Одна из целей изначально была — прекратить борьбу: ваши русские, наши эстонцы. И создать политическую партию, которая привлекает всех одинаково, потому что проблемы, которыми мы занимаемся, одни и те же. Что для русских, что для эстонцев”, — рассказывает Каллас, которая отмечает, что и язык общения внутри партии — не самая актуальная тема. По ее словам, в движении Eesti 200 уже сейчас много людей, которые способны общаться на русском, эстонском и английском языках.

Тем не менее, если в партии будут русские, не говорящие по-эстонски, то в развитие сценария, при котором в Эстонии сформируется чисто русское правительство, Каллас не верит.

”Потому что пропорции населения таковы, что это нереально, — поясняет она. — Но чтобы в политике было больше русских и русскоязычной молодежи, мы только за!” При этом, Каллас говорит, что вполне реально, если политиком станет русский не говорящий по-эстонски.

По словам Каллас, политическое движение ждет в свои ряды людей, которые часто задумываются на тему эстонской политики. При этом, это могут быть люди из разных сфер деятельности. ”Среди нас политиков нет. Мы ученые, предприниматели, деятели местного самоуправления. Мы чувствуем, что в политику пора привлечь людей, которые не считают себя политиками”, — заверяет Каллас.

Она согласна со словами президента Керсти Кальюлайд, которая вчера в своей торжественной речи по случаю Дня восстановления независимости выразила сожаление, что люди не хотят идти в политику, поскольку уверены, что это грязное дело. Это означает, что в Эстонии серьезные проблемы, которые надо решать. ”Если люди не участвуют в политике, то это плохо для Эстонии, поэтому мы хотим это предотвратить и приглашаем единомышленников не как политиков, а как граждан Эстонии, которые имеют свое видение для будущего Эстонии. В том числе, русскоязычных”, — отмечает Каллас.

Она добавила, что новая партия намерена заниматься серьезными проблемами. ”Мы не должны впадать в дискуссию — кому дать сто евро, а кому не дать. Надо не денежными обещаниями заниматься, а серьезными проблемами, которые стоят перед Эстонией. Мы всех принимаем, кто готов прийти и заниматься этими вопросами”, — говорит Каллас.

Далее в сюжете Каллас говорит, надо ли дружить с Россией и ехать к Путину, если позовет.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства

21.08.2018
Сегодня, 21 августа политическое движение Eesti 200 объявило о своем намерении создать партию и участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году. Один из лидеров политической инициативной группы Eesti 200 Кристина Каллас рассказала Delfi, что партия ждет в свои единомышленников, в том числе — русскоязычных.
Подробнее



Само включает камеру? Эстонские ведомства спокойно относятся к российскому Yandex.Taxi. Но рекомендовано бдеть!

21.08.2018
В отличии от литовских коллег, эстонские ведомства не считаеют нужным запрещать пользование приложением Yandex.Taxi для госчиновников, но просят быть осторожными.
Подробнее

ВИДЕО: 23 августа на Маарьямяги состоится открытие мемориала жертвам коммунизма

21.08.2018
23 августа, в общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма, в Таллинне состоится международная конференция ”Европейская память и преступления коммунистических режимов: миллионы жертв неосуществленной утопии”, целью которой является пролить свет на преступления коммунизма, оставшиеся в тени других исторических событий и обсудить возможности для создания единой европейской культуры памяти. До начала конференции, на Маарьямяги, состоится открытие мемориала жертвам коммунизма в Эстонии.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | Женщина-солдат британской армии: я родом из Эстонии и очень часто говорю на русском языке

21.08.2018
Лана Линк — уроженка Эстонии, служит в британской армии, имеет звание капрала. Женщина-солдат рассказала Delfi о своей работе в армейской полиции. По словам Линк, у которой русский родной, во время службы ей часто приходится говорить на этом языке.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €


ФОТО: Невероятно! Эстонское пиво в Москве стоит в два раза меньше

21.08.2018
”В субботу в Москве пиво Karl стоило 60 рублей. Получается, около 80 центов за пинту. Поскольку Москва — не самый дешевый город мира, остается лишь признать, что дела у эстонского экспортного пива идут очень хорошо. В Эстонии эстонское пиво стоит в два раза дороже”, — написал в редакцию читатель.
Подробнее

Россельхознадзор нашел в Ивангороде склад с 500 кг запрещенных продуктов из Эстонии

21.08.2018
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили по соседству с пунктом пропуска через границу в Ивангороде склад, где хранились продукты питания из Эстонии, запрещенные к ввозу в Россию в рамках контрсанкций. Было уничтожено 500 кг продуктов.
Подробнее

ФОТО: Талибы обстреляли ракетами президентский дворец и дипломатический квартал Кабула

21.08.2018
Несколько взрывов произошли в правительственном и дипломатическом квартале Кабула во вторник, сообщает афганский телеканал "Толо". По его данным, обстрелу подвергся президентский дворец.
Подробнее