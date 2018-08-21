ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства

”Одна из целей изначально была — прекратить борьбу: ваши русские, наши эстонцы. И создать политическую партию, которая привлекает всех одинаково, потому что проблемы, которыми мы занимаемся, одни и те же. Что для русских, что для эстонцев”, — рассказывает Каллас, которая отмечает, что и язык общения внутри партии — не самая актуальная тема. По ее словам, в движении Eesti 200 уже сейчас много людей, которые способны общаться на русском, эстонском и английском языках.

Тем не менее, если в партии будут русские, не говорящие по-эстонски, то в развитие сценария, при котором в Эстонии сформируется чисто русское правительство, Каллас не верит.

”Потому что пропорции населения таковы, что это нереально, — поясняет она. — Но чтобы в политике было больше русских и русскоязычной молодежи, мы только за!” При этом, Каллас говорит, что вполне реально, если политиком станет русский не говорящий по-эстонски.

По словам Каллас, политическое движение ждет в свои ряды людей, которые часто задумываются на тему эстонской политики. При этом, это могут быть люди из разных сфер деятельности. ”Среди нас политиков нет. Мы ученые, предприниматели, деятели местного самоуправления. Мы чувствуем, что в политику пора привлечь людей, которые не считают себя политиками”, — заверяет Каллас.