21.08.2018, 14:20

ВИДЕО: Создатели новой партии рассказали, надо ли дружить с РФ и ехать к Путину. И возможно ли в ЭР появление русскоязычного правительства

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русский политик не говорящий на госязыке - реально
Роман Старапопов
 
Прийт Симсон
Видео 
EST 10

Сегодня, 21 августа политическое движение Eesti 200 объявило о своем намерении создать партию и участвовать в выборах в Рийгикогу в 2019 году. Один из лидеров политической инициативной группы Eesti 200 Кристина Каллас рассказала Delfi, что партия ждет в свои единомышленников, в том числе — русскоязычных.

”Одна из целей изначально была — прекратить борьбу: ваши русские, наши эстонцы. И создать политическую партию, которая привлекает всех одинаково, потому что проблемы, которыми мы занимаемся, одни и те же. Что для русских, что для эстонцев”, — рассказывает Каллас, которая отмечает, что и язык общения внутри партии — не самая актуальная тема. По ее словам, в движении Eesti 200 уже сейчас много людей, которые способны общаться на русском, эстонском и английском языках.

Тем не менее, если в партии будут русские, не говорящие по-эстонски, то в развитие сценария, при котором в Эстонии сформируется чисто русское правительство, Каллас не верит.

”Потому что пропорции населения таковы, что это нереально, — поясняет она. — Но чтобы в политике было больше русских и русскоязычной молодежи, мы только за!” При этом, Каллас говорит, что вполне реально, если политиком станет русский не говорящий по-эстонски.

По словам Каллас, политическое движение ждет в свои ряды людей, которые часто задумываются на тему эстонской политики. При этом, это могут быть люди из разных сфер деятельности. ”Среди нас политиков нет. Мы ученые, предприниматели, деятели местного самоуправления. Мы чувствуем, что в политику пора привлечь людей, которые не считают себя политиками”, — заверяет Каллас.

Она согласна со словами президента Керсти Кальюлайд, которая вчера в своей торжественной речи по случаю Дня восстановления независимости выразила сожаление, что люди не хотят идти в политику, поскольку уверены, что это грязное дело. Это означает, что в Эстонии серьезные проблемы, которые надо решать. ”Если люди не участвуют в политике, то это плохо для Эстонии, поэтому мы хотим это предотвратить и приглашаем единомышленников не как политиков, а как граждан Эстонии, которые имеют свое видение для будущего Эстонии. В том числе, русскоязычных”, — отмечает Каллас.

Она добавила, что новая партия намерена заниматься серьезными проблемами. ”Мы не должны впадать в дискуссию — кому дать сто евро, а кому не дать. Надо не денежными обещаниями заниматься, а серьезными проблемами, которые стоят перед Эстонией. Мы всех принимаем, кто готов прийти и заниматься этими вопросами”, — говорит Каллас.

Далее в сюжете Каллас говорит, надо ли дружить с Россией и ехать к Путину, если позовет.

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