ВИДЕО: Социальная кампания призывает замечать случаи, связанные с торговлей людьми

С февраля под руководством министерства юстиции начинается социальная кампания 1ELU (1 Жизнь), целью которой является информирование широкой общественности в части связанного с торговлей людьми. Основной фокус зимнего периода кампании направлен на случаи эксплуатации людей на работе, и побуждает людей в случае подозрения на торговлю людьми связаться с линией консультирования.

По словам Ану Лепс, советника отдела криминальной политики министерства юстиции, возглавляющего кампанию, для большинства жителей Эстонии торговля людьми кажется чужеродной темой, которая касается находящихся далеко от нас стран.

”Преступления, связанные с нарушением прав человека и с торговлей людьми, происходят и в Эстонии, и в результате деятельности связанных с Эстонией преступных сообществ. Например, в 2016 году зарегистрированное количество преступлений, связанных с торговлей людьми, значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, с 4 до 15. В то же время, никто не знает, сколько подобных случев остались неизвестными для полиции или для оказывающих помощь организаций”, — рассказала Лепс и добавила, что в действительности даже одно преступление, связанное с торговлей людьми, это уже очень много.

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Социальная кампания 1ELU основывается на позиции, что у всех у нас одна жизнь, которую мы имеем право прожить свободно, достойно, управляя ей сами и радуясь. Для установления случаев торговли людьми для первой фазы кампании были подготовлены четыре видеоклипа, которые разъясняют различные случаи торговли людьми, в том числе случаи, связанные с эксплуатацией на работе, и побуждают людей в случае подозрения на торговлю людьми связаться с линией консультирования.

Лепс разъяснила, что результаты проведенных исследований показывают, что в Эстонии люди знают о сущности торговли людьми, но у них нет информации о том, куда следует обращаться в подобных случаях.

”Мы имеем дело с торговлей людьми в рабочей жизни в случае, когда работодатель игнорирует предыдущие соглашения и ставит работника в принудительную ситуацию — будь то ограничение свободы передвижения, вымогательство, угроза, хранение документов у себя или что-то подобное”, — разъяснила Лепс.

”В случае если у человек есть касающиеся его самого или его близких сомнения в том, что работодатели могут использовать доверчивого человека, то стоит искать помощь в помогающих организациях, список которых можно найти на http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/торговля людьми,” — добавила она.

Подготавливаемые видеоклипы будут показаны на таллиннском автобусном вокзале, в аэропорту, в портах, и, кроме того, на судах Tallink, в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии и на online-каналах.

Дополнительную информацию можно найти на странице кампании в Facebook.

Кроме того, информационные материалы будут раздаваться через школы и профессиональные училища, кассу по безработице, трудовую инспекцию, организации, оказывающие помощь жертвам, а также через другие организации.

Кампания 1ELU, то есть проект ISFP-16 ”Предотвращение преступности через предупреждение торговли людьми” софинансируется через Фонд внутренней безопасности Европейского Союза и министерство внутренних дел ЭР. Во II и в III фазах проекта, который будет продолжаться до лета, сосредоточатся соответственно на предупреждении сексуальной эксплуатации и на предупреждении использования детей в преступных целях. Проект осуществляют министерство юстиции, министерство социальных дел, НКО Living For Tomorrow, Цент прав человека Эстонии и рекламное агентство Idea.

Знакомящий с кампанией брифинг для прессы состоится в министерстве юстиции 20 февраля с началом в 13.00. Зарегистрироваться можно по нижеследующим контактам: Ану Лепс, 6208117, anu.leps@just.ee.