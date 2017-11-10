ВИДЕО: Смотрите, как рядом с терминалом Горхолла из моря с помощью магнита извлекли советский снаряд

После обеда 5 ноября в Центр тревоги частное лицо сообщило о найденном в море, у терминала Горхолла, 30-милиметровом снаряде. Саперы увезли его и обезвредили.

Заведующий Северо-региональным саперным подразделением Райдо Таалманн говорит, что нашедший снаряд поступил правильно, сообщив тут же о нем в Спасательный департамент, а не стал самостоятельно транспортировать взрывоопасный предмет.

Видео запечатлело, что при извлечении снаряда из моря его протаскивали вдоль бетонной стены — в том числе той стороной, где расположен капсуль, что создавало риски.

Таалмаан рекомендует оставлять потенциально опасные предметы в том же месте, где они были обнаружены, сообщая о них специалистам.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Анника Коппель говорит, что в случае подозрения, что обнаружен взрывоопасный предмет, следует позвонить в Центр тревоги. Даже в том случае, если саперы приедут и убедятся в том, что найденный предмет опасности не представляет, никто не будет предъявлять претензий, обращает внимание Топпель.