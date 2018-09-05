ВИДЕО: Смотрите, как проходило задержание Дениса Метсаваса сотрудниками КаПо(19)
Полиция безоасности опубликовало оперативное видео задержания подозреваемого в госизмене майора Дениса Метсаваса.
Полиция безоасности опубликовало оперативное видео задержания подозреваемого в госизмене майора Дениса Метсаваса.
Сегодня представители госпрокуратуры и КаПо объявили о задержании двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене и передаче секретных сведений ГРУ Генштаба ВС РФ.
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Meditsiiniõed
WBS WERBEBERATUNG SCHERFENBERG ...
Tähtaeg: 12.09.2018
Puu- ja köögivilja üksuse juht
MAXIMA EESTI OÜ
Tähtaeg: 18.09.2018
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