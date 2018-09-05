05.09.2018, 18:51

ВИДЕО: Смотрите, как проходило задержание Дениса Метсаваса сотрудниками КаПо

 (19)
rus.delfi.ee
EST

Полиция безоасности опубликовало оперативное видео задержания подозреваемого в госизмене майора Дениса Метсаваса.

Сегодня представители госпрокуратуры и КаПо объявили о задержании двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене и передаче секретных сведений ГРУ Генштаба ВС РФ.

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