ВИДЕО: Смотрите, как машины Сил обороны переправляются через самодельный мост

В субботу в Ворбузе близ Тарту транспортные средства Сил обороны тренировались в переправе по самодельному моста.
Смотрите видео, которое прислал нам читатель!
В субботу в Ворбузе близ Тарту транспортные средства Сил обороны тренировались в переправе по самодельному моста.
Смотрите видео, которое прислал нам читатель!
Kliendihaldur/müügisekretär
REHAU POLYMER OÜ
Tähtaeg: 04.06.2018
Turundusjuht
CITADELE BANKA EESTI FILIAAL AS
Tähtaeg: 20.05.2018
Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.