ВИДЕО: Смотрите, как гора Кукрузе горит внутри

Maaleht написал об одном из символов Ида-Вирумаа, терриконе Кукрузе, тлеющем, по меньшей мере, половину столетия.

Складированная в свое время в Кукрузе пустая порода, извлеченная при добыче сланца, на поверку оказалась не совсем пустой и самовозгорелась и горит беспрерывно без доступа кислорода при температуре 300 и более градусов.

Ученые, оснастившие термокамерой дрон, смогли предъявить тем, кто не верил ранее в то, что в терриконе Кукрузе происходит неслабое горение, наглядные доказательства.