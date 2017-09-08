08.09.2017, 08:46

ВИДЕО: Смотрите, как гора Кукрузе горит внутри

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ВИДЕО: Смотрите, как гора Кукрузе горит внутри
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Maaleht написал об одном из символов Ида-Вирумаа, терриконе Кукрузе, тлеющем, по меньшей мере, половину столетия.

Складированная в свое время в Кукрузе пустая порода, извлеченная при добыче сланца, на поверку оказалась не совсем пустой и самовозгорелась и горит беспрерывно без доступа кислорода при температуре 300 и более градусов.

Ученые, оснастившие термокамерой дрон, смогли предъявить тем, кто не верил ранее в то, что в терриконе Кукрузе происходит неслабое горение, наглядные доказательства.

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