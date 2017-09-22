22.09.2017, 21:00

ВИДЕО: Смотрите, как будет выглядеть Горхолл после реконструкции


rus.delfi.ee
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Несмотря на то, что процесс реновации здания Горхолла может начаться на полгода позже, городская канцелярия Таллинна уже обнародовала видео того, как будет выглядеть здание в будущем.

”За три года Горхолл возродится к совершенно новой жизни в качестве концертного и театрального холла. Несмотря на то, что для многих это кажется непосильной задачей, мы уверены, что справимся”, — пообещал и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

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