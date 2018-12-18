18.12.2018, 17:10

ВИДЕО: Смотрите, что популярному российскому блогеру Варламову больше всего не понравилось в центре Таллинна

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Смотрите, что популярному российскому блогеру Варламову больше всего не понравилось в центре Таллинна
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Возможно, самый российский блогер, специализирующийся на критике городов мира, Илья Варламов прогулялся по центру Таллинна, а компанию ему составил старейшина района Владимир Свет.

Для патриотов Таллинна и Эстонии большинство замечаний обычно очень критически настроенного Варламова будут очень приятны. Но при изучении городской среды эстонской столицы он очень эмоционально обратил внимание на один очень серьезный, с его точки зрения, недостаток — на то, что парковка на тротуарах местами разрешена, если тротуары достаточно широки.

Варламов убежден, что это развращает водителей — зная, что это в принципе допустимо, они начинают парковаться и на тех тротуарах, где это недопустимо категорически. Возможно, Владимир Свет прислушается к знаменитому блогеру и попробует со своей стороны инициировать решение этой проблемы.

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