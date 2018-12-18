ВИДЕО: Смотрите, что популярному российскому блогеру Варламову больше всего не понравилось в центре Таллинна

Для патриотов Таллинна и Эстонии большинство замечаний обычно очень критически настроенного Варламова будут очень приятны. Но при изучении городской среды эстонской столицы он очень эмоционально обратил внимание на один очень серьезный, с его точки зрения, недостаток — на то, что парковка на тротуарах местами разрешена, если тротуары достаточно широки.

Варламов убежден, что это развращает водителей — зная, что это в принципе допустимо, они начинают парковаться и на тех тротуарах, где это недопустимо категорически. Возможно, Владимир Свет прислушается к знаменитому блогеру и попробует со своей стороны инициировать решение этой проблемы.

