ВИДЕО: Смена поколений. Что стало с первой эстонской соцсетью Rate и кто ею сейчас пользуется?

Еще 10 лет назад в Эстонии было мало молодых людей, у которых не было бы аккаунта на портале для общения Rate. Когда в Эстонию пришли зарубежные каналы общения, большая часть молодежи ушла из Rate. Тем не менее, наверное, к удивлению многих, эта среда работает до сих пор.

Но здесь есть одно "но". Если в свое время его посещали учащиеся основной и средней школы, то на сегодняшний день средний пользователь портала на все 20 или даже 30 лет старше.

Смотрите, с какой целью сегодня используют некогда популярную соцсеть, в программе Delfi TV "Sensor".