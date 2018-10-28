28.10.2018, 15:30
ВИДЕО: Шок-реклама от полиции. Задержанным за превышение скорости водителям предлагают записаться в доноры органов
С четверга полиция раздает всем водителям, которых задерживает за серьезное превышение скорости, рекламные листки с предложение зарегистрировать себя донором органов в инфосистеме здравоохранения.
Полиция объяснила Delfi, что целью рекламы в первую очередь является не пропаганда донорства, а желание водителей задуматься о последствиях превышения скорости.
Уместна ли кампания с этической точки зрения? По словам полиции, более мягкие меры не помогли улучшить ситуацию с превышением скорости на дорогах, поэтому было решено действовать более жестко.
В организации компании приняло участие и Министерство социальных дел. Минсоцдел отмечает, что социальный кампании, направленные на улучшение образованности населения в сфере здравоохранения, всегда сложно оценивать, так как для некоторых людей они выходят за рамки приличий и морали.